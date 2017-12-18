Петербург ждет морозная неделя

Метеорологи петербургского Гидрометцентра сообщают о том, что на этой неделе в Петербурге установится морозная погода. Похолодание начнется в понедельник, 18 декабря. Столбик термометра опустится до -1 градуса, ожидается переменная облачность. предсказали минусовую погоду на ближайшую неделю в Петербурге. Похолодания начнутся в понедельник, 18 декабря. Ожидается переменная облачность и до -1 градуса.

На протяжении всей недели температур воздуха днем составит 0...-2 градуса, ночью опустится до -3 градусов. По прогнозам синоптиков, самым холодным днем окажется суббота, 23 декабря - ночью температура опустится -4, а днем не поднимется выше -2.