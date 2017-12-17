В Петербурге открыли «баварский дворик»

Однако у петербургского дворика есть и свое отличие, а именно – изображение кота из первой «сцены с привидением» произведения Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Причина тому – в доме №50 по улице Фурштатская жил и работал писатель Николай Лесков с 1889 по 1895 годы.

Рядом с двориком также расположились Генеральное консульство ФРГ, консульства Королевства Испания и Республики Кипр, а также Генеральное консульство США.