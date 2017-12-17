В Петербурге открыли «баварский дворик»
В доме № 50 на Фурштатской улице петербуржцы создали свою маленькую Баварию.
Дворик был открыт еще в начале сентября. С того момента кочевал по Instragram-аккаунтам городских экскурсоводов и любителей прогулок по городу.
Воскресенье - лучший день для прогулок по Петербургу. Фланируя по Фурштатской, я неожиданно оказался в солнечной Испании, чего и вам желаю!) Хорошего дня! _______________________________________________________ #спб #питер #петербург #петербургналадони #санктпетербург #этопитердетка #spb #spbgram #piter #piterfm #petersburg #saintpetersburg #классикаспб#vscospb #инстаграмнедели #spbcitylife #gorodspb #mskpit #bestplacespb #spb_planet #spb_online #st_pgram #vscopiter #vscosaintp #photorussia_pit #spbforyou #love_petersburg #spbcam #стритарт #стритартспб
Созданием этого пространства занимались сами местные жители, но при поддержек администрации Центрального района Петербурга. Главная изюминка двора – репродукция жилого дома на одной и европейских улиц, а именно баварского города Ротенбург-на-Таубере.
Рубрика #непокидаяпитер . Теперь в Питере можно очутиться на улочках баварского городка Ротенбург-на-Таубере, в его самой живописной и исторической части. Взяли за образ старой Европы этот город не с проста, а с учётом того, что рядом расположились консульства Германии, Австрии, Испании и Кипра. . Есть в этом прекрасном произведении искусства и русская частичка - это кот из очерка "Леди Макбет Мценского уезда", он же "Кот первого сна" писателя Н.С. Лескова. И это тоже не с проста, поскольку именно в этом доме жил публицист. . Спасибо таким дружным соседям жильцам, которые делают из своих дворов что-то новое и прекрасное для Петербурга. Теперь у нас есть #маленькаябавария . #ротенбургнатаубере #ротенбургобдертаубере #ледимакбет #дворыпетербурга #дворыпитера #архитектурапетербурга #брандмауэр #брандмауэрыпетербурга #прогулкапопитеру #петербургвдеталях #непарадныйпетербург #неформальныйпетербург #ТипичныйПитер #ЭтоПитерДетка #петербургналадони #городнаневе #классикаспб #cityspb #SaintPetersburg #Piter #spb_inst #st_pgram #spbcam #instaspb #spb_planet #spb_live #petersburg_in_your_hand #kudagospb
Кажется, что всё самое интересное уже найдено, но тут появляется этот двор, а точнее маленькая европейская улочка😍 #питер #дворыпетербурга #streetart #spbstreetart #граффитиспб #граффити #graffitiart #архитектурапетербурга #streetartrussia #graffitirussia #петербургвдеталях #прогулкапопитеру #прогулкипопитеру
Однако у петербургского дворика есть и свое отличие, а именно – изображение кота из первой «сцены с привидением» произведения Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Причина тому – в доме №50 по улице Фурштатская жил и работал писатель Николай Лесков с 1889 по 1895 годы.
Рядом с двориком также расположились Генеральное консульство ФРГ, консульства Королевства Испания и Республики Кипр, а также Генеральное консульство США.
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