В Петербурге создадут «Зеленую коалицию»

Причина, по которой активисты решили объединиться в «Зеленую коалицию Петербурга» – отказ депутатов ЗакСа вернуть в перечень ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования – прим. ред.) полтора десятка зеленых территорий города. Как отмечают в «коалиции», это было сделано несмотря на протесты и обращения местных жителей.

Участниками встречи станут защитники Парка 300-летия, Удельного парка, Малиновки, зелёной зоны в устье Смоленки, Мытного двора, парка Интернационалистов, Баболовского парка , Кондакопшинского леса и болота, Южно-Приморского парка и других зелёных зон.

В планах у активистов также разработка «зеленого манифеста» и обращение к властям с требованиями по каждой проблемной территории.