В Петербурге создадут «Зеленую коалицию»
21 декабря, в четверг, состоится встреча «Зеленой коалиции Петербурга». Инициативная группа выступает за сохранение и защиту скверов и парков города. Начало мероприятия назначено на 19:30 в «Открытом пространстве» на ул. Достоевского, 34.
Причина, по которой активисты решили объединиться в «Зеленую коалицию Петербурга» – отказ депутатов ЗакСа вернуть в перечень ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования – прим. ред.) полтора десятка зеленых территорий города. Как отмечают в «коалиции», это было сделано несмотря на протесты и обращения местных жителей.
Участниками встречи станут защитники Парка 300-летия, Удельного парка, Малиновки, зелёной зоны в устье Смоленки, Мытного двора, парка Интернационалистов, Баболовского парка , Кондакопшинского леса и болота, Южно-Приморского парка и других зелёных зон.
В планах у активистов также разработка «зеленого манифеста» и обращение к властям с требованиями по каждой проблемной территории.
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