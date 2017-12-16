По делу о несостоявшемся взрыве в Казанском соборе арестован консультант

Как отмечает следствие, Конец в сентябре 2017 года присоединился к плану взорвать Казанский собор. ФСБ отмечает, что с ноября он изучал территорию, выбирал место для будущего теракта и консультировал Евгения Ефимова, 18-летнего петербуржца, которого контрразведка называет основным собирателем взрывных устройств.

В субботу, 16 декабря, Выборгский районный суд слушал ходатайство следствия об аресте возможного члена законспирированной ячейки «Исламского государства» Антона Кобца (ИГ, запрещенная в России террористическая организация – Ред.). При этом Ефимов возражал против ареста, но Конец согласился на СИЗО. Кобец подозревается в пособничестве в подготовке к теракту (ч.5 ст.33, ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ). Ему избрали меру пресечения до 14 февраля 2018 года.

15 декабря ФСБ сообщила о задержании в Петербурге семерых боевиков ИГ, которые планировали устроить теракты в местах массового скопления людей. По данным службы, главари ячейки управляли ей из-за рубежа через Telegram.

14 декабря задержан Евгений Ефимов. Он рассказал суду, что планировал 17 декабря взорвать Казанский собор.

По материалам «ДП».