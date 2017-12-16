Петергоф признан самым посещаемым музеем России

Роман Ковриков, замглавы директора музея по культурно-просветительской работе, добавил, что около 40% всех посетителей Петергофа составляют иностранцы.

«В 2017 году посещаемость ГМЗ "Петергоф" достигла 5,3 млн человек - это на 200 тыс. больше, чем в прошлом. Собственный рекорд посещаемости Петергоф поставил в дни июньских праздников - в один день Нижний парк Петергофа посетили 50 тыс. человек,» – отмечает Ковриков.

ГМЗ «Петергоф» удостаивался звания «самого посещаемого музея в стране» и в прошлом году. Однако общее число посетителей составило тогда 5 млн человек.

В 2017 году музей организовал 6 тысяч экскурсий и 32 выставки, четыре из которых прошли за рубежом. Недавно «Петергоф» также занял первое место в номинации «Реставрация, совершенствование или развитие исторического парка или сада» на международной премии «Европейский сад».