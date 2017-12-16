HoodGraff вернулись во двор, где недавно закрасили Дурова, чтобы сделать там портрет Галустяна

Как рассказал Артем Бурж, основатель стрит-арт проекта HoodGraff, новым героем граффити станет Людвиг Аристархович. Персонаж Михаила Галустяна из сериала ТНТ «Наша Russia»: «Думаю, все, кто смотрел «Нашу Рашу» и знают образ Людвига Аристарховича, сразу вспомнят, чем он занимался в своем подъезде. Чиновники закрашивают наши работы, и мы подумали, что это схожая ситуация с Людвигом. Интеллигентный товарищ, который иногда нет-нет да и — не буду говорить, что делает в лифте. Что касается надписи, то ждем советов от подписчиков, что именно стоит тут написать, хотя здесь, мне кажется, и без слов все понятно».