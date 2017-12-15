В Петербурге террористы планировали взорвать Казанский собор
Арестован первый подозреваемый в подготовке терактов на территории Петербурга. 18-летний Евгений Ефимов собирал взрывное устройство якобы для подрыва Казанского собора.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 15 декабря Выборгским судом Ефимов заключен под стражу по делу о незаконном изготовлении взрывного устройства (статья 223.1 УК РФ).
«Мера пресечения избрана до 13 февраля 2018 года», – уточнили в пресс-службе.
По данным «Фонтанки», Ефимов помещен в следственный изолятор № 3 ФСИН России на Шпалерной улице. Он был задержан 14 декабря.
Как считает следствие, Ефимов собирал бомбу в металлическом гараже на Литовской улице. 11 декабря владелец, придя проведать имущество, почувствовал химический запах, открыл дверь гаража дубликатом ключа и увидел множество странных препаратов. Подрыв Казанского собора, по предварительным данным, готовился 17 декабря.
По материалам «Фонтанки»
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