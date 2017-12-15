В Петербурге террористы планировали взорвать Казанский собор

Арестован первый подозреваемый в подготовке терактов на территории Петербурга. 18-летний Евгений Ефимов собирал взрывное устройство якобы для подрыва Казанского собора.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 15 декабря Выборгским судом Ефимов заключен под стражу по делу о незаконном изготовлении взрывного устройства (статья 223.1 УК РФ).

«Мера пресечения избрана до 13 февраля 2018 года», – уточнили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», Ефимов помещен в следственный изолятор № 3 ФСИН России на Шпалерной улице. Он был задержан 14 декабря.

Как считает следствие, Ефимов собирал бомбу в металлическом гараже на Литовской улице. 11 декабря владелец, придя проведать имущество, почувствовал химический запах, открыл дверь гаража дубликатом ключа и увидел множество странных препаратов. Подрыв Казанского собора, по предварительным данным, готовился 17 декабря.

По материалам «Фонтанки»