На Новой Голландии 23 декабря откроется Новогодний базар и бесплатные «Мастерские Деда Мороза»

23 декабря по 7 января на острове Новая Голландия будет работать Новогодний Базар. В этом году он откроется на новом месте – во дворе здания «Бутылка». Об этом «Собака.ru» сообщили представители Новой Голландии.

В день открытия во дворе «Бутылки» выступит духовой оркестр «Мосбрас». Как и в прошлом году, 31 декабря на большом экране уличной сцены пройдут два показа классической постановки балета «Щелкунчик», на этот раз в исполнении Королевского Балета Royal Opera House (Лондон). Время трансляции с 15:30 до 18:00 и с 18:30 до 21:00.

На острове установили 8-метровую елку, украшенную двумя тысячами игрушек. Вокруг праздничного дерева появятся 14 киосков с подарками, а на двух дополнительных прилавках арендаторы первого этажа «Бутылки» будут готовить согревающие напитки.

Для гостей острова во дворе будут установлены уличные очаги и кресла. На неделю раньше, 16 декабря, рядом с Инфоцентром откроется ёлочный базар. Помимо этого у входа в «Бутылку» стоят два 5-метровых щелкунчика, а все павильоны культурного пространства украшены еловыми гирляндами.