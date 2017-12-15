На Новой Голландии 23 декабря откроется Новогодний базар и бесплатные «Мастерские Деда Мороза»
23 декабря по 7 января на острове Новая Голландия будет работать Новогодний Базар. В этом году он откроется на новом месте – во дворе здания «Бутылка». Об этом «Собака.ru» сообщили представители Новой Голландии.
В день открытия во дворе «Бутылки» выступит духовой оркестр «Мосбрас». Как и в прошлом году, 31 декабря на большом экране уличной сцены пройдут два показа классической постановки балета «Щелкунчик», на этот раз в исполнении Королевского Балета Royal Opera House (Лондон). Время трансляции с 15:30 до 18:00 и с 18:30 до 21:00.
На острове установили 8-метровую елку, украшенную двумя тысячами игрушек. Вокруг праздничного дерева появятся 14 киосков с подарками, а на двух дополнительных прилавках арендаторы первого этажа «Бутылки» будут готовить согревающие напитки.
Для гостей острова во дворе будут установлены уличные очаги и кресла. На неделю раньше, 16 декабря, рядом с Инфоцентром откроется ёлочный базар. Помимо этого у входа в «Бутылку» стоят два 5-метровых щелкунчика, а все павильоны культурного пространства украшены еловыми гирляндами.
На понтоне расположилась пирамида из гигантских ёлочных шаров, а на деревьях зажглись 238 моравских рождественских звёзд. В корабле на детской площадке «Фрегат» теперь размещена инсталляция из световых шаров.
Напомним, 18 ноября на Новой Голландии открылся каток под открытым небом. Помимо Новогоднего базара, с 23 декабря по 7 января на острове будут работать «Мастерские Деда Мороза», организованные Творческой Мануфактурой «П.Т.Х.». Здесь дети от 6 лет под руководством опытных помощников Деда Мороза научатся делать календари, новогодние игрушки и настольные игры. Участие в «Мастерских» бесплатное.
В Инфоцентре пространства также уже можно купить обновленную линейку сувениров с символикой
Новой Голландии: футболки и толстовки с новогодними рисунками, с флюоресцентной и светоотражающей чайкой, а также наклейки, значки в виде коньков и варежек и магниты в форме новоголландского люка.
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