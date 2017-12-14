Видео: Как выглядит Канонерский остров после ликвидации свалки

Чтобы вывезти 50 тысяч кубометров отходов с Канонерского острова властям Петербурга потребовалось потратить 39 миллионов рублей. В районе мусор копился несколько десятилетий - на остров свозили грунт, а также строительные, промышленные и бытовые отходы. В видеоролике, снятом телеканалом «Санкт-Петербург» видно, как преобразился район.

На данный момент это место имеет статус территории зеленых насаждений общего пользования и находится в ведении комитета по благоустройству Петербурга.