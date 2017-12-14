В Петербурге на бывшем здании ВЧК появился рисунок с омоновцами и демонстрантом

В Петербурге на фасаде здания музея политической полиции, который расположен на Гороховой, 2, неизвестные нарисовали граффити с изображением сотрудников ОМОН, задержавших демонстранта с российским флагом. Снимок рисунка опубликовала в фейсбуке петербурженка Евгения Литвинова.

«Кто-то уже поздравил ВЧК со столетним юбилеем!», — написала она.

С 22 декабря 1917 по март 1918 года зданиезанимала Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 2017 году исполняется 100 лет со дня основания ВЧК. Эта организация занималась красным террором и борьбой с контрреволюцией.