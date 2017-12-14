Появилась инструкция о том, где в Ленобласти можно бесплатно срубить елку к Новом году

На сайте комитета по природным ресурсам Ленобласти опубликовали инструкцию о том, в каких лесничествах горожане могут бесплатно срубить ели для Нового года. В документе также указано, как выбрать ближайшее лесное хозяйство и заключить с ним договор на заготовку хвойных деревьев. Всего выделено 19 участков.

Напомним, власти Ленобласти с прошлого года решили бесплатно забирать ели, чтобы предотвратить незаконные вырубки.