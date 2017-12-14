Стали известны программа и участники «Интеллигентной барахолки»
Очередная «Интеллигентная барахолка», уже ставшая своеобразным брендом, пройдет в исторической части завода «Севкабель» на Васильевском острове. В старинном корпусе, где раньше производили деревянные катушки для кабелей, а ныне новом креативном пространстве, поставят большую елку, вокруг которой развернется масштабная новогодняя ярмарка. На ней соберутся почти 200 дизайнеров из Петербурга, Москвы, Омска, Самары, Минска и Евпатории.
В качестве праздничных подарков можно будет купить кожаные сумки Elephant, деревянные предметы интерьера Ansem Store, необычные духи Demeter (c запахом ели, камина, картины Модильяни и бумаги), береты от Makish Store, винтажную одежду от «Невесты рыбака», украшения из грампластинок от Светланы Барсуковой, алюминиевые браслеты от «Просто забей» и множество других интересных вещиц.
На фудкорте будут угощать блюдами со всех концов мира: гиросами с индейкой, фалафелем, сэндвичами с индейкой и самодельной салями, сытными и сладкими гонконгскими вафлями, разливать рождественский глёг по старинному датскому рецепту и пряный глинтвейн.
Диджей-сеты отыграют Алексей Яковец из Interdeer, Алексей Онацко (Kotizm), идеолог Корабля «Брюсов» и Порта «Севкабель», Никита Логинов и Изабелла Мавлеева, dj Alisa, художник лейбла Hair Del, Александр Анисимов и Андрей Марченко (Palad Khik).
Не забудьте заглянуть на площадку генерального партнера мероприятия «Билайн», где у каждого будет возможность отдохнуть и подзарядить смартфон в новогоднем парке, а принять участие в квесте. Задания несложные и исключительно приятные: гостей приглашают сделать семейную фотографию в «Сказочном домике», создать новогоднюю открытку в «Школе 5 чудес». Полученные за выполнение каждого задания баллы можно обменять на 5 чудесных Гигабайт и получить шанс выиграть планшет с подключенным тарифным планом «Интернет для планшета».
С этим тарифом можно не беспокоиться о трафике: для своих клиентов «Билайн» бесплатно увеличивает пакет на 5 Гб каждый месяц, начиная со второго месяца использования.
Делитесь радостью и впечатлениями — большим количеством фото и видео с хэштегом #5гиговбесплатно.
Когда: 16 и 17 декабря, с 13.00 до 21.00
Где: «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40
Вход: свободный
Instagram: intelligent_flea_market
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.