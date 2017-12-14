Стали известны программа и участники «Интеллигентной барахолки»

Очередная «Интеллигентная барахолка», уже ставшая своеобразным брендом, пройдет в исторической части завода «Севкабель» на Васильевском острове. В старинном корпусе, где раньше производили деревянные катушки для кабелей, а ныне новом креативном пространстве, поставят большую елку, вокруг которой развернется масштабная новогодняя ярмарка. На ней соберутся почти 200 дизайнеров из Петербурга, Москвы, Омска, Самары, Минска и Евпатории.

В качестве праздничных подарков можно будет купить кожаные сумки Elephant, деревянные предметы интерьера Ansem Store, необычные духи Demeter (c запахом ели, камина, картины Модильяни и бумаги), береты от Makish Store, винтажную одежду от «Невесты рыбака», украшения из грампластинок от Светланы Барсуковой, алюминиевые браслеты от «Просто забей» и множество других интересных вещиц.