Фоторепортаж: метеорный поток Геминиды в небе над Петербургом

14 декабря 2017 года в небе Ленинградской областью прошло самое яркое и зрелищное сгорание метеоров в атмосфере Земли — метеоритный поток Геминиды. Общее число метеорных вспышек в течение часа будет достигать не менее 10, что является обычной цифрой для таких крупных потоков.

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями и видео мощного звездопада в небе над городом. Метеорный поток Геминиды связан с тем, что Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон.