В Петербурге появилась инсталляция о людях, которые не успели купить биткоины

На пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки появился арт-объект, посвященный людям, которые не успели купить биткоины. Автором инсталляции является уличный художник Hioshi. Об этом пишет телеграм-канал "Протестный Петербург".

Hioshi — автор скульптуры о «пакете Яровой», инсталляции об очередях к банкоматам, а также арт-объекта о мухах, которые играют в людей и инсталляции-шутки о туристах. Ранее в одном из районов города художник установил крошечный дом

Что такое биткоины и действительно ли за криптовалютами будущее мы разбирались в этом материале.