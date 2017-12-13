Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Петербургское управление МЧС и Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений совместно решили закрыть защитные затворы судопропускных и водопропускных сооружений из-за угрозы повышения уровня воды в Неве до опасных отметок. В 22 часа 12 декабря доступ воды из Финского залива в дельту Невы перекрыли. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Непогода сохранится на протяжении ночи и первой половины дня 13 декабря. После того, как погода улучшится, все механизмы защиты будут приведены в штатное положение. Ожидается, что это произойдет в полдень 13 декабря. Тогда заход судов в порт Санкт-Петербурга будет возобновлен.

В среду, 13 декабря, синоптики ожидают в Петербурге облачную погоду, днем небольшой мокрый снег, снег, в первой половине дня с дождем. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью и в первой половине дня местами порывы сильного. Воздух прогреется до ноля-плюс двух градусов. На дорогах уже лежит талый снег и наблюдается гололедица. Атмосферное давление днем будет слабо повышаться.

По материалам «ДП»