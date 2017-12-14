Как работают организаторы вечеринок и корпоративов?

Образование и опыт

Как правило, к нам приходят устраиваться девушки с творческими амбициями, которые хотят реализовать себя в индустрии праздников не только с административной, но и с креативной стороны: разрабатывать концепцию, придумывать сценарии, интересные ходы и фишки. Поэтому мы и называем себя продюсерами, а не менеджерами.

В Петербурге профильное образование можно получить только в Институте культуры и искусств. Но мы скептически относимся к его выпускникам – да, они могут организовать городской фестиваль мороженого, но презентацию новой модели BMW в Мюнхене вряд ли. Этому учит не теория, а практика – нужно постоянно образовываться на факультете саморазвития по специальности жажды знаний.

Но хорошее высшее университетское образование в гуманитарной сфере – никогда не будет лишним. Часто, кстати, приходят люди из смежных профессий, которые так или иначе сталкивались с режиссурой – работали в продакшене, на телевидении, устраивали концерты.

Коллектив

Размер штата зависит от масштаба компании. Например, в нашем агентстве на данный момент официально числятся девять человек, а средний возраст 27-35 лет. Но сама команда, конечно, больше – это еще и партнеры и подрядчики. Так сложилось, что практически никакой текучки кадров у нас нет.

Сейчас мы не проводим собеседований и тем более кастингов – у нас сформированная команда. Замена сотрудника возможна, если он совсем устал. Также могут добавляться дополнительные должности, но костяк остается прежним.