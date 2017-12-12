Фоторепортаж: открытие парка «Россия — моя история»

Помимо этого залы выставочного комплекса затрагивают такие моменты истории страны, как антисоветская и антироссийская пропаганда со стороны стран Запада, голосование о референдуме по распаду СССР, Курскую битву, масонское движение, мультимедийный проект о типичной советской квартире и многое другое.

В первые два месяца парк будет работать бесплатно.