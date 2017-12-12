Фоторепортаж: открытие парка «Россия — моя история»
В Петербурге 12 декабря открылся исторический парк «Россия — моя история». Выставочный комплекс общей площадью почти 15 тысяч кв. метров был построен за семь месяцев и включает в себя два зала, в которых рассказывается история России с древних времен до современности, и отдельный зал, посвященный истории Санкт-Петербурга. Кроме того, в комплексе есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы. В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств.
Региональная часть проекта рассказывает об истории строительства Петербурга, первом железнодорожном вокзале, появлении главного городского бренда — разводных мостов и белых ночах. В музее можно совершить виртуальное путешествие по городу на извозчике, постоять на борту корабля, ошвартованного у Стрелки Васильевского острова.
Отдельная часть посвящена истории Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. Об этих днях напомнит копия знаменитой надписи на стене «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» и инсталляция-чаша, наполняемая слезами, рядом с виртуальным монументом «Мать Родина» с Пискаревского мемориала.
Помимо этого залы выставочного комплекса затрагивают такие моменты истории страны, как антисоветская и антироссийская пропаганда со стороны стран Запада, голосование о референдуме по распаду СССР, Курскую битву, масонское движение, мультимедийный проект о типичной советской квартире и многое другое.
В первые два месяца парк будет работать бесплатно.
Фото: Илья Каминский
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