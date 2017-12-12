В ночь на 14 декабря в Ленобласти пройдет самый яркий звездопад 2017 года

14 декабря 2017 года в небе Ленинградской областью ожидается самое яркое и зрелищное сгорание метеоров в атмосфере Земли — метеоритный поток Геминиды. Как сообщил пресс-секретарь Пулковской обсерватории РАН Сергей Смирнов порталу ivbg.ru, общее число метеорных вспышек в течение часа будет достигать не менее 10, что является обычной цифрой для таких крупных потоков.

Предположительно, звездопад начнется после часа ночи. Напомним, в ноябре петербуржцы могли наблюдать редкое астрономическое явление — звездопад Леониды.