Финский залив покрылся ледяными шариками
Пользователи сети делятся в Instagram фотографиями Финского залива, который покрылся шариками из снега и льда, похожими на снежки. Их диаметр составляет от 5 до 10 сантиметров. Петербуржцы предположили, что снег скатали в шары прибрежные волны, и позже снежки заледенели. Кто-то же считает, что это могут быть обледеневшие камни круглой формы.
По мнению экологов, одной из причин необычного явления может быть промышленное масло: «Морская вода — это раствор огромного количества солей, то её кристаллизация при замерзании протекает неравномерно. Кристаллы строятся вокруг ядра. В нашем случае вода становилась в кристаллическую решётку вокруг пузырька газа или гидрофобной жидкости, капля которой в воде имеет округлую форму. Примером не растворяющейся в воде жидкости служит масло, оно как раз имеет идеальный круг в воде. Поскольку температура замерзания, наверное, выше, чем у воды, то получается, что вокруг масляных пятен выстраивались молекулы воды и образовали шарообразное тело».
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