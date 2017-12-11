В Петербурге создали интерактивную карту улиц, названных в честь героев РФ

Студенты-волонтеры СПбГУ создали интерактивную карту «Маршрут Героев», на которую нанесли все скверы, улицы, парки и проспекты, названные в честь героев России. 

Благодаря карте любой может узнать, в честь кого назвали улицу в том или ином районе Петербурга. Кликнув на иконку, карта выдает историческую справку о человеке.

Волонтеры приурочили акцию ко Дню Героев Отечества, который отмечали в субботу, 9 декабря.


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