В Петербурге разыскивают пассажира, который ехал в метро с гранатометом

К пассажиру женщина присмотрелась в 08:50 сегодня утром, 9 декабря. Однако разглядеть подробно мужчину она не смогла – ей помешали очки в синей оправе и капюшон.

Мужчина вышел на «Достоевской», а петербурженка обратилась в отдел полиции в вестибюле «Московских ворот». Ориентировки уже разослали.

По материалам «Фонтанки».