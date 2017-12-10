В Петербурге разыскивают пассажира, который ехал в метро с гранатометом
О подозрительном пассажире с гранатометом сегодня утром рассказала жительница Петербурга. Она заметила РПГ (ручной противотанковый гранатомет) в руках у попутчика в вагоне метро.
К пассажиру женщина присмотрелась в 08:50 сегодня утром, 9 декабря. Однако разглядеть подробно мужчину она не смогла – ей помешали очки в синей оправе и капюшон.
Мужчина вышел на «Достоевской», а петербурженка обратилась в отдел полиции в вестибюле «Московских ворот». Ориентировки уже разослали.
По материалам «Фонтанки».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.