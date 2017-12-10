В Петербурге разыскивают пассажира, который ехал в метро с гранатометом

О подозрительном пассажире с гранатометом сегодня утром рассказала жительница Петербурга. Она заметила РПГ (ручной противотанковый гранатомет) в руках у попутчика в вагоне метро.

К пассажиру женщина присмотрелась в 08:50 сегодня утром, 9 декабря. Однако разглядеть подробно мужчину она не смогла – ей помешали очки в синей оправе и капюшон.

Мужчина вышел на «Достоевской», а петербурженка обратилась в отдел полиции в вестибюле «Московских ворот». Ориентировки уже разослали.

По материалам «Фонтанки».


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