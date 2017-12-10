Астронавт показал, как выглядит северное сияние на борту МКС
Член экипажа МКС Рэнди Брезник опубликовал панораму северного сияния, которую он снял с борта МКС.
Фотографию он выставил в собственный Twitter с подписью: «Экипаж МКС желает вам спокойной ночи!». По его словам на фотографии запечатлены города Нью-Йорк и Нью-Джерси, однако пользователи социальной сети были удивлены, что подобное погодное явление может быть в этой части страны.
Good night from @Space_Station. New Jersey & New York pic.twitter.com/RfO3mEuHRu— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 5 декабря 2017 г.
Напомним, северное сияние обычно наблюдается в высоких широтах обоих полушарий.
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