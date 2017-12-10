Астронавт показал, как выглядит северное сияние на борту МКС 

Член экипажа МКС Рэнди Брезник опубликовал панораму северного сияния, которую он снял с борта МКС.

Фотографию он выставил в собственный Twitter с подписью: «Экипаж МКС желает вам спокойной ночи!». По его словам на фотографии запечатлены города Нью-Йорк и Нью-Джерси, однако пользователи социальной сети были удивлены, что подобное погодное явление может быть в этой части страны.