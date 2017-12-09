В «Пулково» задержали боевика ИГ, который готовил теракт в Петербурге

В Петербурге арестован сторонник «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Он планировал через Территорию Турции добраться до Афганистана, чтобы там вступить в организацию.

«В случае, если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени «Исламского государства» на территории Петербурга», – отметили в пресс-службе ведомства.