Следить за уборкой снега в Петербурге можно онлайн

Комитет по благоустройству Петербурга обновил онлайн-карту с информацией о работе снегоуборочной техники. Следить за уборкой улиц можно в режиме реального времени.

Действия снегоочистителей, мусоровозов, погрузочных и комбинированных машин, а также другой спецтехники можно с помощью иконок на карте. Сами иконки поделены и по типу работ, которые они выполняют: уборка проезжей части, тротуаров или ручная.

Благодаря карте также можно узнать скорость движения уборочных машин, об их функционале, а также за какой конкретно территорией они следят. У сервиса также доступен ночной режим и отдельный режим для самой спецтехники.

Карта адаптирована как для компьютера, так и для телефона.

По материалам «Бумаги»


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