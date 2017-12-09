Следить за уборкой снега в Петербурге можно онлайн
Комитет по благоустройству Петербурга обновил онлайн-карту с информацией о работе снегоуборочной техники. Следить за уборкой улиц можно в режиме реального времени.
Действия снегоочистителей, мусоровозов, погрузочных и комбинированных машин, а также другой спецтехники можно с помощью иконок на карте. Сами иконки поделены и по типу работ, которые они выполняют: уборка проезжей части, тротуаров или ручная.
Благодаря карте также можно узнать скорость движения уборочных машин, об их функционале, а также за какой конкретно территорией они следят. У сервиса также доступен ночной режим и отдельный режим для самой спецтехники.
Карта адаптирована как для компьютера, так и для телефона.
По материалам «Бумаги»
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