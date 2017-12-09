Следить за уборкой снега в Петербурге можно онлайн

Действия снегоочистителей, мусоровозов, погрузочных и комбинированных машин, а также другой спецтехники можно с помощью иконок на карте. Сами иконки поделены и по типу работ, которые они выполняют: уборка проезжей части, тротуаров или ручная.

Благодаря карте также можно узнать скорость движения уборочных машин, об их функционале, а также за какой конкретно территорией они следят. У сервиса также доступен ночной режим и отдельный режим для самой спецтехники.

Карта адаптирована как для компьютера, так и для телефона.

По материалам «Бумаги»