ОМОН и полиция провели зачистки на Думской

«Это команда губернатора», – рассказал «Фонтанке» представитель комитета законности Смольного. Как отмечает журналист издания, «дискомфортом» в этот посетители баров и клубов Думской и Ломоносова были обязаны конфликту депутатов и чиновников. При этом некоторая часть заведений квартала все-таки была закрыта.

Согласно официальной версии, проверять Думскую начали из-за жалоб местных жителей. Как отметили представители Смольного, жалобы поступают «даже с другого берега канала Грибоедова».

Однако более вероятная причина зачистки бурного квартала – это жалоба вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева губернатору Полтавченко. Он пишет: «СМИ и Интернет регулярно пестрят сообщениями о громких криминальных происшествиях на территории «Золотого треугольника» Петербурга – маленьком пятачке угла Думской и Ломоносова, – указано в письме. – Стрельба, поножовщина, пьяные драки, употребление наркотиков, – в последнее время Думская улица упоминается исключительно в привязке с этими печальными событиями». Также парламентарий попросил проверить чиновников Центрального района на профпригодность – дать оценку их действия по профилактике правонарушений.

Как отмечает журналист «Фонтанки», между нынешним главой Центрального района Андреем Хлутковым и депутатом ЗакСа Марией Щербаковой идет противостояние:

«Глава Центрального Андрей Хлутков воюет со своей предшественницей Марией Щербаковой. Сейчас она депутат ЗакСа. Ее активно поддерживает Соловьев. Щербакова строчит на Хлуткова, получает отпор, объединяет депутатов, те коллективно жалуются Полтавченко. Проверка Думской тоже была инициирована коллегиально».

По материалам «Фонтанки»