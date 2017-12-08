Историки потребовали у Минобра экспертизы парков «Россия — моя история»

Вольное историческое общество 7 декабря обратилось к министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой «организовать публичную профессиональную экспертизу выставок «Россия — моя история» (подобную анализу, которому подвергаются школьные учебники) с официальной публикацией ее результатов», а до того – «приостановить всякие рекомендации этих выставок в качестве учебного материала». Копия письма, размещенного на сайте организации, была направлена председателю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову).

Поводом к обращению стала рекомендация Минобра, по словам историков, направленная ректорам вузов, с предложением использовать парки «Россия — моя история», которые сейчас открываются по всей стране (с 12 октября парк начнет работу в Петербурге), для организации внеучебной работы студентов, подготовки или переподготовки учителей истории. «Историческая концепция, которой руководствовались создатели экспозиции, может оказать серьезное влияние на историческое сознание наших сограждан», – отмечают авторы послания.

В частности, члены Вольного исторического общества указывают на «красноречивые лакуны и недомолвки» в экспозиции, неоднозначные аналогии, однозначные «ляпы» и небрежное обращение с цитатами.

«Ни Отто Бисмарк, ни Билл Клинтон, ни Маргарет Тэтчер не произносили тех слов, которые им приписаны, – указывают авторы письма. – Эти псевдоцитаты частично некритически позаимствованы из интернет-публистики, частично — из печально знаменитой книги Николая Яковлева «ЦРУ против СССР», давно ставшей притчей во языцех из-за своей фантастической, бьющей через край лживости».

В завершении обращения историки просят провести публичную экспертизу выставок «Россия — моя история», а до ее проведения — не рекомендовать их в качестве учебного пособия. «Недопустимо опираться на прямую и бесстыдную ложь, когда учишь детей или тех, кто будет им преподавать! В это растление юных умов сейчас вовлекается Министерство образования», – говорится в заявлении.

Вольное историческое общество — негосударственное некоммерческое общество профессиональных историков, в его совет входят профессор петербургского филиала Высшей школы экономики Евгений Анисимов, научный редактор «Полит.ру» Борис Долгин, научный руководитель Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций ИРИ РАН Аскольд Иванчик, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Петербурге Иван Курилла, заместитель председателя Совета НИПЦ «Мемориал» Константин Морозов , заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» по научной работе Никита Соколов и профессор Александр Эткинд.

По материалам «Фонтанки»