В Петербурге могут установить памятник Петру Столыпину

В Петербурге может появиться памятник Петру Столыпину. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) предложит внести его в список связанных с Петербургом выдающихся людей, памятники которым в городе не установлены. Если соответствующее предложение будет принято, то монумент создадут за счет бюджетных средств не раньше 2020 года.

Петр Столыпин — государственный деятель Российской империи. Он занимал посты министра внутренних дел и премьер-министра, а также был автором нескольких реформ.