В Петербурге не будут сносить ларьки с прессой и цветами у метро

В Петербурге не будут сносить киоски с цветами, прессой и билетами, расположенные рядом со станциями метро.

Напомним, ранее Комитет имущественных отношений подготовил проект, запрещающий размещение  ларьков, павильонов и автолавок у метро в радиусе 100 метров из соображений безопасности. Если бы городские власти его приняли, то в городе пришлось бы снести около 1,3 тысячи торговых точек. Позже Смольный сократил запретную зону до 50 метров и сделал исключение для ларьков с прессой, цветами и билетами. 

Павильоны с иными видами товаром продолжат свою работу, но не смогут продлить договоры на аренду. 


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