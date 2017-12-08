В Петербурге не будут сносить ларьки с прессой и цветами у метро

В Петербурге не будут сносить киоски с цветами, прессой и билетами, расположенные рядом со станциями метро.

Напомним, ранее Комитет имущественных отношений подготовил проект, запрещающий размещение ларьков, павильонов и автолавок у метро в радиусе 100 метров из соображений безопасности. Если бы городские власти его приняли, то в городе пришлось бы снести около 1,3 тысячи торговых точек. Позже Смольный сократил запретную зону до 50 метров и сделал исключение для ларьков с прессой, цветами и билетами.

Павильоны с иными видами товаром продолжат свою работу, но не смогут продлить договоры на аренду.