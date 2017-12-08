В выходные в Петербурге ожидается плюсовая температура

В субботу и воскресенье в Петербурге ожидается потепление: по данным Северо-Западного УГМС, 9 ноября днем будет от 0 до 2 градусов тепла. Ночью 10 декабря температура опустится до -2, а днем поднимется до +2. Помимо этого ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

Напомним, главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выступило с предупреждением о резком ухудшении погодных условий 8 декабря. Утром в пятницу в Петербурге собрались 9-балльные пробки.