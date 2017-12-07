На Петербург идет первый сильный снегопад

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 7 декабря заявил, что снегопад, который прошел 6 декабря и после которого дорожная полиция зафиксировала резкое увеличение количества аварий, а Смольный открыл несколько горячих линий для жителей, в сущности не был серьезным.

Настоящий снег Петербург, по его прогнозу, увидит уже в пятницу, 8 декабря. «Вчера был хороший пушистый снег. Но количество его было небольшое. В декабре выпадало всего 1-3 сантиметра осадков. А вот завтра у нас уже будет сильный снег в городе. Будет до 5-7 сантиметров. Это будет уже приличный снег — настоящий первый снегопад», — сказал он. Впрочем, во второй половине дня завтра, по словам Колесова, снег станет мокрым. Днём ожидается +1С.

По материалам «Фонтанки»