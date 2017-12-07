Уикенд в Петербурге с 7 по 10 декабря
Фестиваль документального кино, балет на музыку Олега Каравайчука, концерты Oh Wonder, «Биртман» и Дельфина и, вероятно, последний фильм с Кевином Спейси в главной роли – как весело и культурно провести выходные в Петербурге.
с 7 декабря
Фильм «Счастливого дня смерти» / Happy Death Day
Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова, ей нужно разгадать, кто же решил ее убить.
Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова, ей нужно разгадать, кто же решил ее убить.
с 7 декабря
Фильм «Битва полов» / Battle of the Sexes
Снятый как оммаж 1970-м духоподъемный байопик о теннисистке-бисексуалке Билли Джин Кинг (Эмма Стоун), которая сражается на корте с экс-чемпионом Умбилдона и главным сексистом от спорта Бобби Риггсом (Стив Каррел), – отличное завершение киногода, магистральными темами которого стали кейс Харви Вайнштейна и борьба за права женщин.
Снятый как оммаж 1970-м духоподъемный байопик о теннисистке-бисексуалке Билли Джин Кинг (Эмма Стоун), которая сражается на корте с экс-чемпионом Умбилдона и главным сексистом от спорта Бобби Риггсом (Стив Каррел), – отличное завершение киногода, магистральными темами которого стали кейс Харви Вайнштейна и борьба за права женщин.
с 7 декабря
Фильм «За пропастью во ржи» / Rebel in the Rye
Джером Сэлинджер запрещал экранизировать свои романы, но наложить «вето» на биографию не додумался – так, нам на радость, появился байопик о писателе с британским красавичком Николасом Холтом и опальным Кевином Спейси в главных ролях.
Джером Сэлинджер запрещал экранизировать свои романы, но наложить «вето» на биографию не додумался – так, нам на радость, появился байопик о писателе с британским красавичком Николасом Холтом и опальным Кевином Спейси в главных ролях.
с 7 декабря
Фильм «Жги!»
Сериальный актер Кирилл Плетнев посвятил свой режиссерский дебют вокально одаренной надсмотрщице женской колонии (ее играет Инга Оболдина), участвующей в телевизионном талант-шоу, и так им вдохновился, что в реальной жизни отправил участвовать в «Голосе» жену — Нино Нинидзе.
Сериальный актер Кирилл Плетнев посвятил свой режиссерский дебют вокально одаренной надсмотрщице женской колонии (ее играет Инга Оболдина), участвующей в телевизионном талант-шоу, и так им вдохновился, что в реальной жизни отправил участвовать в «Голосе» жену — Нино Нинидзе.
с 7 декабря
Фильм «По ту сторону надежды» / Toivon tuolla puolen
Аки Каурисмяки, ставший лучшим режиссером этого года на Берлинале, в фирменном эксцентрично-трагикомичном стиле вновь чествует маленького человека и гуманистические ценности – на это раз в истории дружбы финского коммивояжера и сирийского беженца-нелегала.
Аки Каурисмяки, ставший лучшим режиссером этого года на Берлинале, в фирменном эксцентрично-трагикомичном стиле вновь чествует маленького человека и гуманистические ценности – на это раз в истории дружбы финского коммивояжера и сирийского беженца-нелегала.
с 7 декабря
Фильм «Чего хочет Джульетта» / L'embarras du choix
Типичная французская комедия Эрика Лавэна – а-ля Бриджит Джонс – о героине слегка за 30, которая не умеет принимать взрослые (или какие-либо другие) решения: от того, что надеть до блюда в ресторане. Но когда в ее жизни появляются сразу два мужчины, ей впервые придется сделать самостоятельный выбор.
Типичная французская комедия Эрика Лавэна – а-ля Бриджит Джонс – о героине слегка за 30, которая не умеет принимать взрослые (или какие-либо другие) решения: от того, что надеть до блюда в ресторане. Но когда в ее жизни появляются сразу два мужчины, ей впервые придется сделать самостоятельный выбор.
с 7 декабря
Фильм «Очень плохие мамочки-2» / A Bad Moms Christmas
Сиквел хита 2016 года с Милой Кунис. В первой части Эми с подругами отрывались после измены мужа, в новой ленте они попытаются пережить Рождество под неусыпном контролем своих властных мам, способных испортить любой праздник.
Сиквел хита 2016 года с Милой Кунис. В первой части Эми с подругами отрывались после измены мужа, в новой ленте они попытаются пережить Рождество под неусыпном контролем своих властных мам, способных испортить любой праздник.
6-12 декабря
кинотеатр «Англетер»
Артдокфест
В программе фестиваля документального кино в этом году картины о съемках «Нелюбви» Андрея Звягинцева, судебном преследовании Олега Сенцова и безумном видеоблогере из ЛНР от соавтора «Зеленого слоника». Свой неигровой фильм «Осел» лично представит мэтр мировой театральной режиссуры Анатолий Васильев. Полная программа здесь.
В программе фестиваля документального кино в этом году картины о съемках «Нелюбви» Андрея Звягинцева, судебном преследовании Олега Сенцова и безумном видеоблогере из ЛНР от соавтора «Зеленого слоника». Свой неигровой фильм «Осел» лично представит мэтр мировой театральной режиссуры Анатолий Васильев. Полная программа здесь.
6-25 декабря-февраля
«Росфото»
Выставка «Тогда/Сейчас — Вопросы памяти»
К 100-летию независимости Финляндии в «Росфото» открывается выставка, на которой одиннадцать финских художников обращаются к феномену памяти: индивидуальной, коллективной и социальной, а также размышляют о сложной и насыщенной истории российско-финских отношений.
К 100-летию независимости Финляндии в «Росфото» открывается выставка, на которой одиннадцать финских художников обращаются к феномену памяти: индивидуальной, коллективной и социальной, а также размышляют о сложной и насыщенной истории российско-финских отношений.
7 декабря
19:30
Балет на музыку Олега Каравайчука
Со своей постановкой «Гамма» в России дебютирует израильский хореограф Рой Ассаф, а идея использовать сочинения Каравайчука для балета принадлежит премьеру Михайловского театра Марату Шемиунову, который был близко знаком с композитором и неоднократно участвовал в его мультижанровых проектах.
Со своей постановкой «Гамма» в России дебютирует израильский хореограф Рой Ассаф, а идея использовать сочинения Каравайчука для балета принадлежит премьеру Михайловского театра Марату Шемиунову, который был близко знаком с композитором и неоднократно участвовал в его мультижанровых проектах.
7 декабря
20:00
Aurora Concert Hall
Концерт Oh Wonder
Молодой лондонский дуэт, почти год публиковавший по песне в месяц, не показывая лиц. Когда же они вышли на публику, британская пресса, включая The Guardian, назвала их лучшей новой группой. Революцию в музыке Oh Wonder очевидно не совершили, но слушать их приятно – это качественный романтичный инди-поп для всех. В Петербург они везут свой второй альбом «Ultralife».
Молодой лондонский дуэт, почти год публиковавший по песне в месяц, не показывая лиц. Когда же они вышли на публику, британская пресса, включая The Guardian, назвала их лучшей новой группой. Революцию в музыке Oh Wonder очевидно не совершили, но слушать их приятно – это качественный романтичный инди-поп для всех. В Петербург они везут свой второй альбом «Ultralife».
8-1 декабря-января
Эрарта
Выставка «Моя любовь. Сотворение фильма»
В «Эрарте» открывается выставка легендарного мультипликатора Александра Петрова, получившего премию «Оскар» за картину «Старик и море». На ней покажут кадры из его последней работы, написанной масляными красками — экранизации романа Ивана Шмелева «История любовная».
В «Эрарте» открывается выставка легендарного мультипликатора Александра Петрова, получившего премию «Оскар» за картину «Старик и море». На ней покажут кадры из его последней работы, написанной масляными красками — экранизации романа Ивана Шмелева «История любовная».
9-10 декабря
«Дом кино»
Сейчастье
Команда фестиваля «О, да! Еда!» устраивает праздник счастья — с зимней крафтовой ярмаркой, рождественскими мастер-классами, кинопоказами, праздничным фуд-маркетом и лекторием о том, как идеально провести новогодние каникулы. Полная программа здесь.
Команда фестиваля «О, да! Еда!» устраивает праздник счастья — с зимней крафтовой ярмаркой, рождественскими мастер-классами, кинопоказами, праздничным фуд-маркетом и лекторием о том, как идеально провести новогодние каникулы. Полная программа здесь.
9 декабря
16:00
Новый музей
Public talk «Против гравитации»
В Новом музее в рамках выставки живописи Андрея Пахомова «Против гравитации» состоится public talk с участием Ильи Доронченкова, Николая Кононова, Семена Мотолянца, Виталия Пушницкого, Станислава Савицкого и Леонида Цхэ. Петербургские арт-критики, писатели и художники поговорят о роли искусства в меняющемся мире и том, что делает искусство актуальным, о становлении и творческом самоопределении художника и проблемах академического образования в сфере искусства
В Новом музее в рамках выставки живописи Андрея Пахомова «Против гравитации» состоится public talk с участием Ильи Доронченкова, Николая Кононова, Семена Мотолянца, Виталия Пушницкого, Станислава Савицкого и Леонида Цхэ. Петербургские арт-критики, писатели и художники поговорят о роли искусства в меняющемся мире и том, что делает искусство актуальным, о становлении и творческом самоопределении художника и проблемах академического образования в сфере искусства
9 декабря
19:00
порт Севкабель
Original Party
Организаторы выставки Original Meet устраивают большую вечеринку Original Party в Севкабеле. Среди выступающих: angelic milk, Казускома, Vice Versa, Junkyard Storytellaz, Super Collection Orchestra и другие.
Организаторы выставки Original Meet устраивают большую вечеринку Original Party в Севкабеле. Среди выступающих: angelic milk, Казускома, Vice Versa, Junkyard Storytellaz, Super Collection Orchestra и другие.
9 декабря
20:00
Эрарта
Концерт Дельфина
На большом сольном концерте в Эрарте Андрей Лысиков (ака Дельфин) сыграет и известные песни, и совсем новый, еще не попадавший в альбомы материал. Зрителей ждет аудиовизуальный перформанс, выстроенный по театральным канонам.
На большом сольном концерте в Эрарте Андрей Лысиков (ака Дельфин) сыграет и известные песни, и совсем новый, еще не попадавший в альбомы материал. Зрителей ждет аудиовизуальный перформанс, выстроенный по театральным канонам.
9 декабря
20:00
Aurora Concert Hall
Концерт Биртман
Ретро-ансамбль «Биртман» исполняет песни вымышленного сибирского певца Зиновия Биртмана, в которых элегантно обыгрывает музыкальные стереотипы поп-музыки 70-х. «Мы готовим супер-сенсацию которую вы сможете ощутить еще до предстоящего концерта, этот мир вздрогнет от любви и патриотизма», — обещает группа.
Ретро-ансамбль «Биртман» исполняет песни вымышленного сибирского певца Зиновия Биртмана, в которых элегантно обыгрывает музыкальные стереотипы поп-музыки 70-х. «Мы готовим супер-сенсацию которую вы сможете ощутить еще до предстоящего концерта, этот мир вздрогнет от любви и патриотизма», — обещает группа.
10 декабря
17:00
ЦВЗ «Манеж»
Показ документальных фильмов Doc Days
ЦВЗ «Манеж» запускает новый проект под названием DocDays, в рамках которого, помимо просмотра кинолент, будет возможность встретиться с их авторами, кинокритиками, экспертами в сфере кино и смежных областях. Откроет его лента режиссера Антона Калюжного «Выход». Картина впервые раскрывает всю правду о самом экстремальном виде спорта — бейсджампинге, где по статистике погибает каждый 60-й спортсмен, но риск потерять жизнь никого не останавливает и с каждым годом желающих становится все больше. Музыку для фильма написал композитор Алексей Айги.
ЦВЗ «Манеж» запускает новый проект под названием DocDays, в рамках которого, помимо просмотра кинолент, будет возможность встретиться с их авторами, кинокритиками, экспертами в сфере кино и смежных областях. Откроет его лента режиссера Антона Калюжного «Выход». Картина впервые раскрывает всю правду о самом экстремальном виде спорта — бейсджампинге, где по статистике погибает каждый 60-й спортсмен, но риск потерять жизнь никого не останавливает и с каждым годом желающих становится все больше. Музыку для фильма написал композитор Алексей Айги.
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