Уикенд в Петербурге с 7 по 10 декабря

7 декабря 20:00 Aurora Concert Hall

Концерт Oh Wonder



Молодой лондонский дуэт, почти год публиковавший по песне в месяц, не показывая лиц. Когда же они вышли на публику, британская пресса, включая The Guardian, назвала их лучшей новой группой. Революцию в музыке Oh Wonder очевидно не совершили, но слушать их приятно – это качественный романтичный инди-поп для всех. В Петербург они везут свой второй альбом «Ultralife».