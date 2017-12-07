Видео: очередь на вход в Эрмитаж в день рождения музея

Сегодня, 7 декабря,Государственный Эрмитаж празднует свое 253-летие. В честь этого вход на все выставки будет бесплатным. У входа в музей уже столпились желающие. Кроме того, 1 декабря в Петербурге стартовали «дни Эрмитажа», которые продлятся две недели.

Ранее директор музея Михаил Пиотровский провел интернет-встречу «Итоги года и планы на будущее», во время которой заявил, что Эрмитаж отказался от проведения выставки британского художника Дэмиена Херста. Кроме того, стало известно о выставках 2018 года - в музее откроется ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых и экспозиция фэшн-фотографа Патрика Демаршелье.