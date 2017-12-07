В Петербурге гололед и 7-балльные пробки

Утром на дорогах Петербурга собрались 7-балльные пробки. Горожане жалуются на скользкие дороги.

Непривычно плотное движение наблюдалось на Выборгском шоссе и Ленинском проспекте, а на Московском шоссе буксовали фуры, из-за чего с полуночи собрался затор длиной в 9 километров.

С утра водители также подолгу задерживались на внутреннем кольцеКАД в сторону Шушар, Петрозаводском шоссе, Володарском мосту, проспекте Обуховской Обороны. Водители с трудом проезжают проспекты Стачек, Ленинский и Маршала Жукова. Встали набережные и Приморский проспект. Автомобилистов просят быть аккуратнее из-за гололеда. 


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