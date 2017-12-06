В Петербург прилетел Санта-Клаус из Лапландии

6 декабря в Петербург из Финляндии прилетел Санта-Клаус, на своей родине известный под именем Йоулупукки. Он прибыл в город в рамках своего рождественского турне, которое продлится два дня.

В аэропорту Пулково Йоулупукки.пообщался с пассажирами и вручил посадочные таллоны пассажирам авиакомпании Finnair. Санта также пройдет по улицам города и посетит Юкковскую школу-интернат для слабослышащих детей в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Пулково