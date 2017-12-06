Художники заново нарисуют уничтоженное граффити памяти жертв теракта в метро

Художники из группы «Явь» заново нарисуют граффити в память о жертвах теракта в метро.

«Мы приняли решение нарисовать заново. Нас поддерживают в этом вопросе представители пострадавших в теракте. Сейчас согласовывается площадка», — сообщили они агентству «Росбалт».

Арт-группе готова помощь компания «Ленэнерго», которая заявила, что выберет вместе с художниками место для рисунка и поможет согласовать его с властями города.

Напомним, 5 декабря стало известно, что граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро, расположенное на Серпуховской улице у дома 29, было уничтожено. На рисунке был изображен тоннель и световое пятно приближающегося поезда с подписью «Тьма не страшна, если стремишься к свету».

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности.