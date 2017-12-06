Фото дня: Георгий Полтавченко рычагом включает wi-fi в метро Петербурга

В среду, 6 декабря, на станции метро «Крестовский остров» установили символический рычаг, который запустил подземный wi-fi из тестового режима в постоянный. На торжественную церемонию открытия приехал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и вице-губернатор Игорь Албин.

Полтавченко потянул за рычаг и в петербургской подземке теперь официально есть беспроводной интернет.

Полностью оборудовать метро wi-fi чиновники обещали с мая 2016 года. Напомним, что бесплатный wi-fi появился на станциях петербургского метрополитена еще в 2013 году. Первой станцией петербургского метро, где полноценно заработал беспроводной интернет стал «Парк Победы». В течение первых двух месяцев там проверяли, не будут ли роутеры влиять на оборудование метрополитена. Мы проинспектировали первые станции, на которых тогда появился wi-fi. Как это было,можно прочитать здесь.