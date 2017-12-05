МЧС Петербурга предупредило о гололедице и снежном накате 6 декабря

ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти предупреждает о том, что в среду, 6 декабря, на дорогах города будет гололед. Водителей просят быть аккуратными. Помимо этого ожидается снежный накат.

Синоптики прогнозируют в среду облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха ночью составит от -2 до -4 градусов, днём от -1 до -3 градусов. Порывы ветра будут достигать 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днём слабо повышаться.