В Петербурге закрасили граффити памяти жертв теракта в метро

На Серпуховской улице в Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала жительница Петербурга Екатерина Алимова.

«Видимо, чиновники считают, что скорбеть и помнить в этом государстве можно только по согласованию с властями. Сильно ошибаются», — написала она.