В Петербурге закрасили граффити памяти жертв теракта в метро
На Серпуховской улице в Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала жительница Петербурга Екатерина Алимова.
«Видимо, чиновники считают, что скорбеть и помнить в этом государстве можно только по согласованию с властями. Сильно ошибаются», — написала она.
Граффити у трансформаторной будки в апреле нарисовали художники арт-движения «Явь». Они изобразили тоннель и световое пятно приближающегося поезда с надписью: «Тьма не страшна, если стремишься к свету». У нарисованного мемориала положили цветы.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности.
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