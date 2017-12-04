В Петербурге появилась улица шириной меньше 1,5 метра

В Петербурге Полтавский проезд стал уже, чем 1,5 метра из-за забора, который отделяет его от ЖК «Царская столица».

«Ширина прохода там между забором и одним из корпусов ЖК «Царская столица» действительно меньше 1,5 метров, даже меньше метра. Сколько точно — не могу сказать, не замеряла. Когда именно забор поставили, или он был изначально, а застройщик так вплотную построился, тоже не смогу сказать, ,— рассказала жительница района Виктория Фадеева «Бумаге».