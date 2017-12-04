В Петербурге появилась улица шириной меньше 1,5 метра
В Петербурге Полтавский проезд стал уже, чем 1,5 метра из-за забора, который отделяет его от ЖК «Царская столица».
«Ширина прохода там между забором и одним из корпусов ЖК «Царская столица» действительно меньше 1,5 метров, даже меньше метра. Сколько точно — не могу сказать, не замеряла. Когда именно забор поставили, или он был изначально, а застройщик так вплотную построился, тоже не смогу сказать, ,— рассказала жительница района Виктория Фадеева «Бумаге».
Официально самые узкие улицы в Петербурге — улица Репина на Васильевском острове и Митавский переулок в Центральном районе. Их ширина составляет 5,6 и 4,3 метра.
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