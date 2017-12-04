Активисты сообщили об удручающем состоянии петербургского дома Путиных

Жители комплекса зданий «Дома Электротока», расположенного на Обводном канале, 121, жалуются на управляющую компанию «Петросервис». Об этом сообщили активисты движения «Красивый

До войны 1941-1945 годов у дома был адрес: набережная Обводного канала, 97, и в нем жила семья нынешнего президента России Владимира Путина, отмечают общественники. По их словам, управляющая компания не поддерживает порядок в доме и рассылает завышенные квитанции за обслуживание территории, которая не входит в зону ее ответственности, а относится к общегородской.

Как указывают активисты, прокуратура уже приняла решение в пользу жителей дома. «Состояние территории внутри двора и самого здания оставляет желать лучшего. Асфальт проваливается, с козырьков над парадными сыпется штукатурка, стены исписаны граффити. Спортивная площадка используется в качестве „спиртовой“. Входы в парадные выглядят удручающе», — отмечают в «Красивом Петербурге».

В январе 2012 года сотрудники информационно-аналитического центра «Вспомним всех поименно» рассказали «Фонтанке», что в доме № 97 по набережной Обводного канала, в 17-й квартире, жил брат Владимира Путина. Он родился в 1940 году, а уже в июне 1942 года умер и был похоронен на Пискаревском кладбище. Упоминание о нем обнаружилось в «Блокадной книге». Позже на встрече с ветеранами Путин говорил, что его брат скончался от дифтерита.

По материалам «ДП»