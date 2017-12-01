«Газпром нефть» провела форум о социальном развитии городов

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти» Программа социальных инвестиций «Родные города» - это новый концептуальный подход к реализации социальной политики, в основе которого лежит позитивное преобразование территорий деятельности за счет развития человеческого потенциала. Чтобы эти инвестиции были максимально эффективными, мы используем инновационные инструменты социального проектирования, привлекаем к реализации проектов экспертов и профессиональных партнеров».