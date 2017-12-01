«Газпром нефть» провела форум о социальном развитии городов
Форум «Родные города» был основан четыре года назад компанией «Газпром нефть» как внутреннее профессиональное событие. За это время проект стал международной площадкой, на которой эксперты обсуждают современные тенденции социального развития российских регионов. 1 декабря в дискуссиях приняли участие специалисты фонда Calvert22, института «Стрелка», а также ректор Технологического университета Лаппеенранты (Финляндия) Йуха-Матти Сакса и руководитель лаборатории им. П.Л.Чебышева СПбГУ, обладатель премии Филдса Станислав Смирнов.
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Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»
Программа социальных инвестиций «Родные города» - это новый концептуальный подход к реализации социальной политики, в основе которого лежит позитивное преобразование территорий деятельности за счет развития человеческого потенциала. Чтобы эти инвестиции были максимально эффективными, мы используем инновационные инструменты социального проектирования, привлекаем к реализации проектов экспертов и профессиональных партнеров».
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