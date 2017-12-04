Петербургские мосты впервые за 12 лет обновили новогодние украшения

Троицкий, Дворцовый и Большеохтинский мосты впервые за 12 лет обновили новогоднюю иллюминацию. Разработкой концепции занялся комитет по печати.

Ранее глава комитета Сергей Серезлеев сообщил, что украшения были уже старые, некрасивые «и самое главное – в непотребном состоянии. Было принято принципиальное решение, что целостная концепция оформления мостов должна быть осуществлена комитетом по печати». Ведомство закупило абсолютно новые украшения, сделанные по современным стандартам и с новым дизайном.