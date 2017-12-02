На купол церкви Святой Екатерины вернули «Ангела пустые руки»
2 декабря, спустя 13 лет, на купол церкви Святой Екатерины вернулась скульптура, которую горожане прозвали «Ангел пустые руки». Сама церковь расположена на Кадетской линии Васильевского острова.
«Ангел» последние годы находился на реставрации – его ладонь, в которой находился крест была утрачена еще в советские годы.
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Источник: fontanka.ru
Аварийную статую снимали с крыши храма еще в 2004 год – она была выполнена из дерева и за годы на открытом воздухе попросту сгнила, а от нее оставался только металлический остов. По скульптуре планировали сделать копию и поставить её на крышу, а оригинал отправить на сохранение в музей.
Когда в 2008 году ангел должен был вернуться на купол церкви у подрядчика, выполнявшего тогда работы по реставрации, был готов только гипсовый промежуточный вариант. И хотя стоимость контракте на «Ангела» превышала 10 млн. рублей, она не была закончена даже к 201 году.
«Ангелом пустые руки» его назвали, когда скульптура лишилась ладони, в которой находился крест. Существует две версии произошедшего. Согласно первой, ангел остался без своей части в 30-е годы XX века, когда его руку вырезали вместе с крестом. Согласно второй, ту же ладонь сорвало во время Великой Отечественной войны – её оторвало взрывной волной от снаряда.
Существует легенда, по которой скульптура ангела, венчающая купол церкви Святой Екатерины, входит в мистический треугольник, который защищает город. Всего в нем три ангела, которые венчают, помимо этой церкви, Петропавловской собор и Александровскую колонну.
По материалам «Фонтанки»
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