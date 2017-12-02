На купол церкви Святой Екатерины вернули «Ангела пустые руки»

Аварийную статую снимали с крыши храма еще в 2004 год – она была выполнена из дерева и за годы на открытом воздухе попросту сгнила, а от нее оставался только металлический остов. По скульптуре планировали сделать копию и поставить её на крышу, а оригинал отправить на сохранение в музей.

Когда в 2008 году ангел должен был вернуться на купол церкви у подрядчика, выполнявшего тогда работы по реставрации, был готов только гипсовый промежуточный вариант. И хотя стоимость контракте на «Ангела» превышала 10 млн. рублей, она не была закончена даже к 201 году.