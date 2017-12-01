В Петербурге активисты «перекрыли» Невский проспект в день борьбы со СПИДом

В Петербурге пятеро активистов провели акцию на Невском проспекте в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом, изобразив перекрытие дороги лентой. Они сделали это в тот момент, когда автомибили стояли на красном сигнале сфетофора. Движение на Невском не перекрывалось.

«Мы вышли на Невский проспект, у Дворцовой площади. И встали с большой красной лентой на пешеходном переходе. Это происходило, когда горел зеленый сигнал светофора. Так мы создали иллюзию, что мы остановили Невский, чтобы хотя бы на несколько секунд привлечь внимание к проблеме. Мы хотели показать, что Петербург с этими людьми, что мы боремся вместе с ними», —рассказала активист Алексей Назаров.