В Петербурге активисты «перекрыли» Невский проспект в день борьбы со СПИДом
В Петербурге пятеро активистов провели акцию на Невском проспекте в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом, изобразив перекрытие дороги лентой. Они сделали это в тот момент, когда автомибили стояли на красном сигнале сфетофора. Движение на Невском не перекрывалось.
«Мы вышли на Невский проспект, у Дворцовой площади. И встали с большой красной лентой на пешеходном переходе. Это происходило, когда горел зеленый сигнал светофора. Так мы создали иллюзию, что мы остановили Невский, чтобы хотя бы на несколько секунд привлечь внимание к проблеме. Мы хотели показать, что Петербург с этими людьми, что мы боремся вместе с ними», —рассказала активист Алексей Назаров.
Активисты на несколько секунд остановили Невский, чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ в России pic.twitter.com/qrUZX3htEj— Dave Frenkel (@merr1k) 1 декабря 2017 г.
1 декабря петербургский активист Борис Конаков проводит перформанс «Шкаф» в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом. Он пообещал просидеть в шкафу у себя дома без еды и воды в течение 30 часов. Конаков ведет трансляцию своей акции в Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.