«Принцип "отношения на века" больше не работает»: Арина Холина о пользе измен

Пару лет назад Ксения Собчак взяла интервью у фэшн-иконы Натальи Гольденберг. Та откровенно призналась, что у нее с мужем с самого начала такая история: она его завоевывала, знала, что у него было много женщин, и понимала, на что идет. Но при этом она осознавала, что хочет быть именно с этим конкретным человеком. И она знает, что у него возникают романы. Потом, когда его отпускает, они долго это обсуждают.

Я не про то, правильно это или нет, нравится мне это или нет. Просто факт — она этим живет, её это устраивает. Главное, что она смогла в этом признаться обществу и сказала всем «отвалите». «Я так живу, у меня все отлично, у меня двое прекрасных детей и муж, которого я хотела, хочу и буду хотеть». А какие-то нюансы — это уже ее история. Может, его измены и приносят ей какие-то страдания, но, возможно, они же — неотъемлемая часть ее отношений. Может, ей нравится страдать. В любом случае, это её дело. Если их это устраивает, почему мне до этого должно быть дело.

А там случилось массовое негодование, вся аудитория этого журнала на нее набросилась с криками: «Какой кошмар, дура, как все плохо». И такую реакцию может вызвать любой человек, который хоть в чем-то непохож. Кто-то изменил, у кого-то роман — все порицается. Врывается ветер ханжества, который все сносит и говорит: «нет, блин, никто здесь не веселится, им не может быть хорошо. Это просто истерика, они кокаина обдолбались».

В XXI веке все каноны прошлого рушатся, а толерантность, как повсеместное чувство, не появляется. И все это на фоне того, что традиционность нашей жизни с огромной скоростью ускользает. Ты делаешь выбор для себя. Так с какой стати общество набрасывается на него и прижимает ограничениями? Не нужно стесняться своего выбора и позволять себя осуждать.