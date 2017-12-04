«Принцип "отношения на века" больше не работает»: Арина Холина о пользе измен
В рамках встречи в лектории кафе «Рубинштейн» журналистка Арина Холина рассказала, какими стали отношения в XXI веке, так ли плоха измена и как не обращать внимание на осуждение окружающих.
В стандартном понимании супруги — это люди, которые хотя бы в начале мечтают жить вместе до конца своих дней и, соответственно, вести себя по определенным канонам. Например, не разводиться, не изменять ни в коем случае, даже мысленно. И все, что связано с отклонениями, всегда создает определенную драматургию. У меня, например, очень много знакомых, которые разводились из-за измен, даже не потому что им дико хотелось, а потому что срабатывали принятые в обществе установки. У нас в голове есть четкий план: я узнал об измене — значит у меня ужасная-преужасная трагедия. И они действуют по инструкции: мне изменили — бежишь, рассказываешь всем, какой он негодяй, разводишься. Многие люди об этом потом жалеют.
В современном обществе эти установки уже не актуальны. Потому что сейчас меняется взгляд на то, что такое отношения, с кем их иметь, с человеком какого пола, собираетесь ли вы регистрировать брак, жить ли всю жизнь. Вообще, может, вы живете в разных странах. Существует много вариантов, и привычные всем догмы постепенно затуманиваются. И вопрос не в классической ситуации из сериала типа: Марие Ивановой изменил муж, и она ушла в никуда, а дальше 447 серий страданий. А в том, что многие люди не до конца понимают, как жить дальше из-за того, что меняется само понятие отношений.
Я смотрю на некоторых друзей, которые давно живут парами в нетрадиционном смысле. При этом они до сих пор стесняются быть собой. Когда заходит разговор о толерантности, то они все, конечно, поддерживают гомосексуальные семьи: женские или мужские. Но вопрос при этом намного шире. Касается он сексуальной нетрадиционности в общем.
Есть много пар, у которых дети, они долго живут вместе, но, например, с первого дня практикуют свинг-вечеринки, и это их жизнь, с самого начала они пытаются тем самым спасти отношения. У кого-то получается, у кого-то нет. Но это осмысленный выбор, и они подбирают партнеров и по этому критерию тоже.
Мы можем принимать это или не принимать — это все вкусовщина. Сексуальное разнообразие существует независимо от нас. Первая реакция у нас всегда: «О боже, да у них там что-то не так». Но я хочу донести, что разнообразие сейчас — это норма. И люди очень стесняются говорить о своем образе жизни. Не сможешь ты сказать: «Да, вот у нас с женой постоянно групповой секс». А на самом деле стоит только понять тот факт, что этим живут очень многие люди, и проблема уйдет сама. Люди просто боятся мнения общества, боятся, что их осудят.
Пару лет назад Ксения Собчак взяла интервью у фэшн-иконы Натальи Гольденберг. Та откровенно призналась, что у нее с мужем с самого начала такая история: она его завоевывала, знала, что у него было много женщин, и понимала, на что идет. Но при этом она осознавала, что хочет быть именно с этим конкретным человеком. И она знает, что у него возникают романы. Потом, когда его отпускает, они долго это обсуждают.
Я не про то, правильно это или нет, нравится мне это или нет. Просто факт — она этим живет, её это устраивает. Главное, что она смогла в этом признаться обществу и сказала всем «отвалите». «Я так живу, у меня все отлично, у меня двое прекрасных детей и муж, которого я хотела, хочу и буду хотеть». А какие-то нюансы — это уже ее история. Может, его измены и приносят ей какие-то страдания, но, возможно, они же — неотъемлемая часть ее отношений. Может, ей нравится страдать. В любом случае, это её дело. Если их это устраивает, почему мне до этого должно быть дело.
А там случилось массовое негодование, вся аудитория этого журнала на нее набросилась с криками: «Какой кошмар, дура, как все плохо». И такую реакцию может вызвать любой человек, который хоть в чем-то непохож. Кто-то изменил, у кого-то роман — все порицается. Врывается ветер ханжества, который все сносит и говорит: «нет, блин, никто здесь не веселится, им не может быть хорошо. Это просто истерика, они кокаина обдолбались».
В XXI веке все каноны прошлого рушатся, а толерантность, как повсеместное чувство, не появляется. И все это на фоне того, что традиционность нашей жизни с огромной скоростью ускользает. Ты делаешь выбор для себя. Так с какой стати общество набрасывается на него и прижимает ограничениями? Не нужно стесняться своего выбора и позволять себя осуждать.
Странно, что чаще всего вопрос измен воспринимается как исключительно мужской. В книгах, фильмах, журналах всегда была страдающая сторона. И это была женщина. Жертва. Поэтому всегда ругали мужчин. Тогда родился тезис про то, что мужчина — полигамен, а женщина — моногамна. Представляете, кто-то говорит это в 2017 году. Когда кто-то говорит об этом нелепом штампе, мне хочется даже не написать что-то злобное, а приехать, дойти до этого человека и поджечь ему волосы. Они сидят в своих принципах и не могут понять, что перед ними обычный человек. Повторяют пошлость, от которой всех тошнит. Суеверие какое-то. Серьезно? Мужчина полигамен, а женщина с пробкой во влагалище всю жизнь? Так получается? И раздвигает ноги она с большим трудом только лишь для того, чтобы родить потомство. А после замужества единственная цель — не разочаровать мужа. И, конечно же, сексом нужно заниматься без удовольствия. Ты же приличная женщина. А мужчина это заметит и уйдет к блядям. Начнутся страдания, от которых можно начать писать все эти женские романы и снимать слезные фильмы. Художественный пласт по этой теме очень примитивен, но люди все равно верят в эти образы, формируя неправильное представление.
Давно пора понять, что сексуальность не зависит ни от пола, ни от возраста. Эта часть нашей жизни не зависит ни от чего. Даже у 80-90-летних есть своя сексуальность, просто мы этого не понимаем. И если ты думаешь, что сексуальность может развиться только после того, как ты наденешь на палец кольцо и пойдешь в церковь, то ты заблуждаешься. Принцип «отношения на века» больше не работает. Он уже несколько столетий показывает свою несостоятельность.
Записал Илья Каминский
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