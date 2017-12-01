В первый зимний день в Петербурге на дорогу выпали 50 пар лыж

В Петербурге на Волхонском шоссе более 50 пар лыж с палками оказались разбросаны на проезжей части. Петербуржцы, оказавшиеся рядом, остановились и отнесли спортивный инвентарь на обочину.

ЧП произошло у дома № 127 рядом с КАД. «У кого-то высыпались лыжи с палками, около 50 пар! Прям на дорогу! Проезжавшие мимо собрали на обочине, стервятники уже сидят, смотрят!», - написал в соцсети очевидец.