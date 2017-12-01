Смольный открыл зимнюю горячую линию для жалоб на уборку снега в Петербурге

В Петербурге открыта специальная зимняя горячая линия для приема сообщений о зимней уборке, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83. Кроме того, заявки также принимаются и по круглосуточному телефону дежурной службы комитета 314-60-13. Также круглосуточно работают горячие линии восьми дорожных предприятий города.

Петербург пережил первый большой снегопад в этом сезоне, отмечают в комитете. На улицы города выпало до 10 см снега. Дорожники вывезли около 2 тыс. м3 снежных масс. Дорожники продолжат очистку проезжей части и тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Предприятия вывозят снег на снегоплавильные пункты.

По материалам «ДП»