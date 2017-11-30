Жильцы дома Бака нашли при ремонте старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года

Как оказалось, коньяк с водочного завода № 40 В. Е. Петрова, причем на этикетке бутылки указано, что напиток «искусственный». «Вероятно, термин “искусственный” обьясняется не использованием искусственных ароматизаторов, а тем, что Франция законодательно запретила называть коньяком все, произведенное не в департаменте Шаранта, в 1908 году. В России стали писать на этикетке мелким шрифтом “русский “ или “искусственный коньяк”», - пишет автор поста.

Помимо этого, жильцы сообщили о том, что при открытии одной из дверей в историческом здании между досками, которые ее закрывали, нашли журналы «Горнозаводское дело» 1910 года выпуска. Жильцы также обнаружили там дореволюционный мусор: например, коробку из-под лекарства для желудка и трамвайный билет. Определить по находкам, кому принадлежала квартира не удалось.