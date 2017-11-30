Жильцы дома Бака нашли при ремонте старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года
Жильцы дома Бака, расположенного на Кирочной улице, 24, при ремонте обнаружили бутылку из-под петербургского коньяка начала XX века. Об этом они сообщили в сообществе дома в соцсети «ВКонтакте».
Как оказалось, коньяк с водочного завода № 40 В. Е. Петрова, причем на этикетке бутылки указано, что напиток «искусственный». «Вероятно, термин “искусственный” обьясняется не использованием искусственных ароматизаторов, а тем, что Франция законодательно запретила называть коньяком все, произведенное не в департаменте Шаранта, в 1908 году. В России стали писать на этикетке мелким шрифтом “русский “ или “искусственный коньяк”», - пишет автор поста.
Помимо этого, жильцы сообщили о том, что при открытии одной из дверей в историческом здании между досками, которые ее закрывали, нашли журналы «Горнозаводское дело» 1910 года выпуска. Жильцы также обнаружили там дореволюционный мусор: например, коробку из-под лекарства для желудка и трамвайный билет. Определить по находкам, кому принадлежала квартира не удалось.
Ранее жильцы дома Бака обнаружили пропавшие 10 лет назад резные двери благодаря фото в соцсетях. Их случайно нашли в кафе «Рубинштейн» на улице Рубинштейна — владельцы заведения сохранили исторические двери и передали их обратно. Помимо этого в доме на Кирочной жильцы объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили по зданию просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. В апреле они вместе с волонтерами решили отмыть витражи и мраморные лестницы доходного дома начала XX века.
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