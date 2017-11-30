Спасатели предупредили о сильном снегопаде и дожде 1 декабря в Петербурге

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о том, что 1 декабря в городе будут сильные снегопады и местами возможен дождь. На дорогах из-за гололеда возможна сложная обстановка. Автомобилистам советуют быть внимательнее.

Напомним, сегодня утром в Петербург завалило снегом - из-за погодных условий в городе собрались пробки в 7-8 баллов. На борьбу с последствиями снегопада вывели 700 машин и 1 тысячу дворников.