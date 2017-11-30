«Бургер кинг» хочет выкупить крейсер «Аврора» и сделать там ресторан

Корпорация «Бургер кинг» обратилась в Центральный военно-морской музей, на балансе которого находится крейсер «Аврора», с предложением продать судно за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Компания планирует открыть на борту судна ресторан быстрого питания. При этом в «Бургер кинге» заверили, внешний облик крейсера, а также музейная экспозиция на борту будут сохранены.

Напомним, с сентября 2014 года крейсер был в Кронштадте на ремонте, после которого 16 июля 2016 года возвращён обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной. Крейсер «Аврора» является объектом культурного наследия Российской Федерации.